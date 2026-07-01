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Грузия приобретёт ультрасовременную систему противодействия дронам
01.07.2026 17:58
Грузия приобретёт ультрасовременную систему противодействия дронам, способную обнаруживать и нейтрализовать десятки беспилотников одновременно в радиусе 5–6 км.
Об этом на брифинге заявил новый госминистр по координации правоохранительных органов, генерал-майор, Мамука Мдинарадзе.
Однако, стоит отметить, что приобретет ее Служба государственной охраны, которая отвечает за безопасность ключевых государственных и иностранных объектов и лиц.
По словам Мдинарадзе, в последнее время ведомство обновило систему связи, внедрив модуль с высоким уровнем шифрования.
Он подчеркнул, что сегодня служба обеспечивает безопасность 18 высших должностных лиц, 104 объектов особой важности, а также дипломатических представительств, высокопоставленных иностранных делегаций и других международных мероприятий.
"<> приобретение противодронной, ультрасовременной системы, подразумевает обнаружение и нейтрализацию одновременно нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов в радиусе 5-6 километров, дает нам возможность сказать, что Служба государственной охраны никогда не была на таком уровне развития, как это есть сегодня, и она выделяется своей возможностью не только в нашем регионе<>"- заявил Мдинарадзе.
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