Задействована «Государственная программа финансирования сельского хозяйства»

01.07.2026 18:28





С 1 июля начала действовать Государственная программа софинансирования агропроектов. Программа реализуется Агентством развития сельских районов и направлена на содействие внедрению в аграрном секторе современных технологий, адаптированных к климатическим условиям, увеличению объемов производства и повышению качества продукции.



По информации Агентства развития сельских районов, в рамках программы будет финансироваться закладка многолетних культур, создание тепличных хозяйств, животноводческих и птицеводческих ферм, пасек, хозяйств аквакультуры и марикультуры, строительство объектов для убоя сельскохозяйственных животных (скотобоен), а также создание перерабатывающих предприятий и предприятий по хранению сельскохозяйственной продукции.



«Участвовать в программе могут зарегистрированные физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица.



Общий объем софинансирования со стороны Агентства в рамках программы составляет не более 2 миллионов лари на один проект.



На особых условиях программой смогут воспользоваться фермеры, заинтересованные в создании молочных ферм.



Размер софинансирования Агентства составляет не более 50 % от общей стоимости представленного проекта. Для сельскохозяйственных кооперативов, а также проектов, реализуемых в населенных пунктах, расположенных вблизи линии разграничения, и в высокогорных населенных пунктах, максимальный размер софинансирования увеличен до 55 %.



Прием заявок на участие в Государственной программе софинансирования агропроектов осуществляется в электронном виде через официальный сайт Агентства развития сельских районов.



Одним из обязательных условий участия в государственной программе является регистрация в Реестре фермерских хозяйств и сельских предприятий. Пройти регистрацию можно в центральном офисе Агентства развития сельских районов, а также в муниципальных информационно-консультационных центрах», — говорится в сообщении.



Информация о Государственной программе софинансирования агропроектов и Реестре фермерских хозяйств и сельских предприятий доступна на официальном сайте Агентства развития сельских районов: www.rda.gov.ge.





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