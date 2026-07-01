Турецкая молодежь посетила Грузию с учебным визитом по молодежному обмену

01.07.2026 18:45





В рамках меморандума о сотрудничестве между Грузией и Турецкой Республикой, турецкая молодежь посетила Грузию с учебным визитом по молодежному обмену.



В рамках визита турецкая делегация провела официальную встречу в Министерстве образования, науки и молодежи Грузии, где ознакомилась с основными направлениями молодежной политики в Грузии и программами, реализованными для молодежи. Участники также осмотрели пространство местной медиатеки, встретились с молодежными организациями, выслушали презентации об их деятельности, поделились своим опытом и обсудили возможности будущего сотрудничества.



В рамках учебного визита для участников был организован культурный тур по Тбилиси. Делегация также посетила регион Кахети и Кутаиси, где побывала в Сигнахи, монастыре Бодби и кампусе Международного университета Кутаиси. В молодежном пространстве Кутаиси для турецкой молодежи состоялась встреча с заместителем мэра города Шалвой Мшвилдадзе и членами Молодежного консультативного совета, которые представили гостям свою деятельность и местные молодежные инициативы. В завершение визита участники также приняли участие в мастер-классе по грузинской кухне.



Подобные двусторонние программы молодежного обмена играют важную роль в обмене опытом, укреплении дружеских отношений и углублении долгосрочного партнерства между молодежью, представляющей Грузию и Турецкую Республику.





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