Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Директор туристической компании и её сотрудник осуждены за мошенничество


01.07.2026   19:35


Тбилисский городской суд признал директора туристической компании и её сотрудника виновными в мошенническом завладении крупными денежными средствами клиентов. Об этом сообщила прокуратура Грузии.

Обвинение было предъявлено по статье 180 Уголовного кодекса Грузии — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в особо крупном размере.

Суд приговорил:
• директора компании — к 8 годам лишения свободы;
• второго обвиняемого — к 7 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, основатель и директор туристической компании Smile Travel Georgia вместе с сотрудником разработали схему хищения денег клиентов.

Компания размещала в социальных сетях рекламу зарубежных туристических туров. Заинтересованные клиенты заказывали организацию поездок, которые должны были включать:

• авиабилеты в обе стороны;
• трансфер;
• проживание в гостинице;
• туристическую страховку;
• перевозку багажа;
• и другие услуги, связанные с путешествием.

Однако обвиняемые, как установило следствие, не обеспечили предоставление оплаченных услуг и мошенническим путём завладели деньгами клиентов.

Потерпевшими по делу признаны около 200 человек, а общая сумма ущерба составила 1 008 013 лари.
Дело рассматривал Тбилисский городской суд.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна