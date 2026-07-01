Директор туристической компании и её сотрудник осуждены за мошенничество

01.07.2026 19:35





Тбилисский городской суд признал директора туристической компании и её сотрудника виновными в мошенническом завладении крупными денежными средствами клиентов. Об этом сообщила прокуратура Грузии.



Обвинение было предъявлено по статье 180 Уголовного кодекса Грузии — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в особо крупном размере.



Суд приговорил:

• директора компании — к 8 годам лишения свободы;

• второго обвиняемого — к 7 годам лишения свободы.



По данным прокуратуры, основатель и директор туристической компании Smile Travel Georgia вместе с сотрудником разработали схему хищения денег клиентов.



Компания размещала в социальных сетях рекламу зарубежных туристических туров. Заинтересованные клиенты заказывали организацию поездок, которые должны были включать:



• авиабилеты в обе стороны;

• трансфер;

• проживание в гостинице;

• туристическую страховку;

• перевозку багажа;

• и другие услуги, связанные с путешествием.



Однако обвиняемые, как установило следствие, не обеспечили предоставление оплаченных услуг и мошенническим путём завладели деньгами клиентов.



Потерпевшими по делу признаны около 200 человек, а общая сумма ущерба составила 1 008 013 лари.

Дело рассматривал Тбилисский городской суд.





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