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Директор туристической компании и её сотрудник осуждены за мошенничество
01.07.2026 19:35
Тбилисский городской суд признал директора туристической компании и её сотрудника виновными в мошенническом завладении крупными денежными средствами клиентов. Об этом сообщила прокуратура Грузии.
Обвинение было предъявлено по статье 180 Уголовного кодекса Грузии — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в особо крупном размере.
Суд приговорил:
• директора компании — к 8 годам лишения свободы;
• второго обвиняемого — к 7 годам лишения свободы.
По данным прокуратуры, основатель и директор туристической компании Smile Travel Georgia вместе с сотрудником разработали схему хищения денег клиентов.
Компания размещала в социальных сетях рекламу зарубежных туристических туров. Заинтересованные клиенты заказывали организацию поездок, которые должны были включать:
• авиабилеты в обе стороны;
• трансфер;
• проживание в гостинице;
• туристическую страховку;
• перевозку багажа;
• и другие услуги, связанные с путешествием.
Однако обвиняемые, как установило следствие, не обеспечили предоставление оплаченных услуг и мошенническим путём завладели деньгами клиентов.
Потерпевшими по делу признаны около 200 человек, а общая сумма ущерба составила 1 008 013 лари.
Дело рассматривал Тбилисский городской суд.
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