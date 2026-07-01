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Марика Микиашвили: Ситуация с правами человека в Грузии в 2026 году катастрофическая


01.07.2026   20:53


Ситуация с правами человека в Грузии катастрофическая, заявила член партии «Дроа» Марика Микиашвили на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Выступая в статусе докладчика Liberal International, Микиашвили обратила внимание на «количество политзаключенных в стране, насилие в отношении демонстрантов и синдром безнаказанности» и призвала ООН к «коллективным политическим усилиям» против правящей силы.

«Ситуация в плане прав человека в Грузии в 2026 году представляет собой катастрофу, особенно учитывая скорость отката за последние 18 месяцев и то, что сейчас [в Грузии] на душу населения больше политических заключенных, чем в России. Это прямой результат оставленного без реагирования государственного насилия против мирных демонстрантов, широкого использования часто неоправданных, драконовских законов для подавления инакомыслия, а также попыток финансового воздействия на оппонентов.

В последние месяцы появились достоверные обвинения в применении запрещенных химических веществ против мирных демонстрантов, а в отчете «Московского механизма» ОБСЕ за март 2026 года говорится о «почти тотальной безнаказанности» за преступления, которые часто переходят грань пыток.

В Грузии в этом году широко распространены незаконные и бесчеловечные практики, такие как раздевание задержанных или арест людей за протесты на тротуарах. Новый законопроект скоро будет контролировать социальные медиа и начнет преследовать инакомыслие онлайн.

В то время как Liberal International вовь повторяет свои рекомендации 2025 года, она также отмечает, что со стороны ООН должны быть приложены коллективные политические усилия, чтобы обеспечить соответствие правящей силы в Грузии правилам», - заявила Микиашвили.


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