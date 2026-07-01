МВД распространяет официальную информацию о задержанном по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани

01.07.2026 20:35





Министерство внутренних дел Грузии распространяет информацию о задержанном по обвинению в несообщении о преступлении по делу учителя Гиги Авалиани.



По данным следствия, обвиняемый располагал информацией в связи с нападением на Гигу Авалиани. Кроме того, вскоре после нападения на ему стали известны детали совершённого действия, однако он не сообщил о случившемся в полицию.



Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.



«В результате комплексных следственных действий, проведённых правоохранителями, установлено, что обвиняемый располагал информацией с связи с нападением на Гигу Авалиани. Также, вскоре после нападения на Гигу Авалиани ему стали известны детали, однако он не сообщил о случившемся в полицию.



В ходе полицейского мероприятия, проведённого в регионе Гурия, правоохранители задержали данное лицо в качестве обвиняемого.



Следствие ведётся по статье 376, часть 2 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», - говорится в заявлении ведомства.



Напомним, по распространившейся информации, лицом, задержанным по делу учителя Гиги Авалиани, является сын бывшего заместителя министра внутренних дел Георгий Малания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





