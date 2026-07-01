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МВД распространяет официальную информацию о задержанном по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани
01.07.2026 20:35
Министерство внутренних дел Грузии распространяет информацию о задержанном по обвинению в несообщении о преступлении по делу учителя Гиги Авалиани.
По данным следствия, обвиняемый располагал информацией в связи с нападением на Гигу Авалиани. Кроме того, вскоре после нападения на ему стали известны детали совершённого действия, однако он не сообщил о случившемся в полицию.
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.
«В результате комплексных следственных действий, проведённых правоохранителями, установлено, что обвиняемый располагал информацией с связи с нападением на Гигу Авалиани. Также, вскоре после нападения на Гигу Авалиани ему стали известны детали, однако он не сообщил о случившемся в полицию.
В ходе полицейского мероприятия, проведённого в регионе Гурия, правоохранители задержали данное лицо в качестве обвиняемого.
Следствие ведётся по статье 376, часть 2 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», - говорится в заявлении ведомства.
Напомним, по распространившейся информации, лицом, задержанным по делу учителя Гиги Авалиани, является сын бывшего заместителя министра внутренних дел Георгий Малания.
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