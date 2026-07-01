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МВД распространяет официальную информацию о задержанном по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани


01.07.2026   20:35


Министерство внутренних дел Грузии распространяет информацию о задержанном по обвинению в несообщении о преступлении по делу учителя Гиги Авалиани.

По данным следствия, обвиняемый располагал информацией в связи с нападением на Гигу Авалиани. Кроме того, вскоре после нападения на ему стали известны детали совершённого действия, однако он не сообщил о случившемся в полицию.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

«В результате комплексных следственных действий, проведённых правоохранителями, установлено, что обвиняемый располагал информацией с связи с нападением на Гигу Авалиани. Также, вскоре после нападения на Гигу Авалиани ему стали известны детали, однако он не сообщил о случившемся в полицию.

В ходе полицейского мероприятия, проведённого в регионе Гурия, правоохранители задержали данное лицо в качестве обвиняемого.

Следствие ведётся по статье 376, часть 2 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, по распространившейся информации, лицом, задержанным по делу учителя Гиги Авалиани, является сын бывшего заместителя министра внутренних дел Георгий Малания.


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