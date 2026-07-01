Пользователям больше не потребуется постоянный номер телефона для использования WhatsApp

01.07.2026 19:43





Пользователям больше не потребуется постоянный номер телефона для использования WhatsApp.



У этого популярного мессенджера в Грузии много абонентов, поэтому важно напомнить про грядущее обновление. После изменения пользователи смогут зарегистрировать уникальное имя пользователя (username) и делиться своим псевдонимом\аккаунтом с другими вместо номера телефона. По словам представителей компании, это решение служит безопасности и конфиденциальности пользователей.



Обновление будет особенно удобно при общении с незнакомыми людьми или вступлении в группы, где ранее пользователи были вынуждены публиковать свой номер. Пользователи, обновив приложение, уже могут зарезервировать желаемое имя. WhatsApp сообщает, что можно будет выбрать любой свободный аккаунт, не обязательно похожий на другие ваши социальные сети, но на всякий случай, как раз чтобы не попасть к мошенникам, советую забрать себе ваши традиционные имена. Я уже со своим так сделал и забронировал.





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