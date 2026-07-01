«Дроа»: Элене Хоштария переводят в клинику «Вивамед»

01.07.2026 20:48





Одну из лидеров «Коалиции за перемены», оппозиционного политика Элене Хоштария, переводят из тюрьмы в клинику «Вивамед».



Об этом сообщила пресс-служба партии «Дроа».



«Несколько минут назад врачу Маке Иоселиани сообщили, что в эти минуты Элене Хоштария переводят в «Вивамед». Мака Иоселиани посетит её сегодня же вместе с Ани Кавтарадзе», - говорится в сообщении партии.



Решение о переводе Хоштария в клинику было принято Специальной пенитенциарной службой два дня назад.



Хоштария пройдёт в клинике «Вивамед» дополнительные обследования под наблюдением врачей Маки Иоселиани и Ани Кавтарадзе, после чего начнётся её лечение.





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