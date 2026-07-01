В партии «Сильная Грузия — Лело» оценивают реформу образования как крах системы

01.07.2026 19:29





«Грузинская мечта начала т.н реформу образования с введения обязательной школьной формы для учащихся 1–6-х классов и изменения обложек школьных учебников, а теперь продолжает её переписыванием истории Грузии», — заявил исполнительный секретарь партии «Сильная Грузия — Лело» Тазо Датунашвили.



По его словам, школьную форму для грузинских учеников будут шить в Китае, и вместо поддержки местного производства «Грузинская мечта» заключает контракт стоимостью в миллионы долларов с китайской компанией, принадлежащей одному владельцу.



«В Грузии уже много лет работают отечественные компании, которые являются одними из лучших производителей текстильной продукции в Европе. Они шьют одежду для таких брендов, как Puma, Nike, Adidas, Moncler и других. На этом фоне направление десятков миллионов долларов китайской компании является экономическим преступлением со стороны «Грузинской мечты». Такие финансовые ресурсы могли бы значительно способствовать развитию этой отрасли и обеспечить работой сотни граждан Грузии. Более того, бремя приобретения этой, по нашему мнению, абсурдной школьной формы будет возложено на семьи школьников, которые должны будут покупать её за собственные средства.



За эти 14 лет в результате абсурдных реформ система образования, по мнению «Грузинской мечты», оказалась в катастрофическом состоянии. По оценке Национальный центр оценки и экзаменов Грузии (NAEC), даже минимальный проходной балл на экзамене для учителей не могут набрать 80 % преподавателей физики, 71 % преподавателей химии и 60 % преподавателей биологии. Можно смело утверждать, что более половины преподавателей трёх естественно-научных дисциплин не соответствуют даже минимальным квалификационным требованиям.



Согласно исследованию PISA, Грузия занимает 67-е место среди 81 страны по уровню понимания прочитанного, 60-е место по математике и 66-е — по естественным наукам.



По данным совместного исследования ЮНИСЕФ и Национальной службы статистики Грузии, 35 % детей, посещающих школу, никогда не питаются в течение учебного дня, поскольку не имеют такой возможности, а государство не обеспечивает их питанием. Согласно тому же исследованию, 45,3 % детей из-за нехватки средств не могут приобрести хотя бы один необходимый школьный принадлежность. Это означает, что 45 % грузинских школьников учатся без компьютера, книг или принадлежностей для рисования.



Из-за эмиграции только в период с 2020 по 2025 год обучение прекратили 22 737 учащихся. «Грузинская мечта» при этом молчит и фактически говорит всем покидать страну.



Десятки школ находятся в разрушенном состоянии, а средства, выделенные на их реконструкцию, напрямую были направлены компаниям, связанным с «Грузинской мечтой». Некоторые из них являются фигурантами уголовных дел, а другие продолжают работать. Уже многие годы ученики не могут посещать свои школы. Десятки тысяч школьников вынуждены учиться в учебных заведениях, расположенных далеко от их домов и районов проживания, и нуждаются в транспортировке. И здесь также действует коррупционная схема: перевозки осуществляют компании, являющиеся донорами «Грузинской мечты» или связанные с ней», — заявил Тазо Датунашвили.



По его словам, то, что «Грузинская мечта» делает с будущим Грузии, означает полный крах системы образования.





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