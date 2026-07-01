Представитель «Дроа» в ООН: ситуация с правами человека в Грузии катастрофическая

01.07.2026 19:32





Ситуация с правами человека в Грузии — «катастрофическая», заявила член партии «Дроа» Марика Микиашвили во время выступиления в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека.



Выступая в статусе докладчика от Liberal International (международной политической организации, объединяющей либеральные партии и движения со всего мира), Микиашвили обратила внимание на «количество политических заключенных, насилие против демонстрантов и атмосферу безнаказанности» в стране и призвала к «коллективным политическим усилиям» против правящей силы при участии ООН.



«Ситуация с правами человека в Грузии в 2026 году представляет собой катастрофу, особенно учитывая скорость ухудшения за последние 18 месяцев и тот факт, что на душу населения сейчас в Грузии больше политических заключенных, чем в России. Это прямой результат государственного насилия против мирных демонстрантов, широкого использования часто неоправданных драконовских законов для подавления инакомыслия, а также попыток финансового давления на оппонентов.



В последние месяцы появились достоверные обвинения в применении запрещенных химических веществ против мирных демонстрантов, а в отчете «Московского механизма» ОБСЕ за март 2026 года говорится о «почти тотальной безнаказанности» за преступления, которые часто доходят до уровня пыток.



В Грузии в этом году широко распространены незаконные и бесчеловечные практики, такие как раздевание задержанных или арест людей за протесты на тротуарах. Новый законопроект вскоре будет контролировать социальные сети и преследовать инакомыслие в интернете.



В то время как Liberal International подтверждает свои рекомендации 2025 года, она также отмечает необходимость коллективных усилий со стороны ООН для обеспечения соблюдения правительством Грузии международных стандартов», — заявила Микиашвили.



Источник: SOVA

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