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Ещё один человек арестован по делу о смерти Гиги Авалиани


01.07.2026   19:26


Ещё один человек арестован по делу о смерти Гиги Авалиани.

По информации Министерства внутренних дел Грузии, задержание было произведено по статье 376 Уголовного кодекса, которая касается несообщения о преступлении.

По имеющейся информации, по вышеупомянутому обвинению арестован Георгий Малания.

На данный момент по различным пунктам обвинения по делу Гиги Авалиани виновными признаны пять человек, которые приговорены к различным срокам наказания.


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