Ещё один человек арестован по делу о смерти Гиги Авалиани

01.07.2026 19:26





Ещё один человек арестован по делу о смерти Гиги Авалиани.



По информации Министерства внутренних дел Грузии, задержание было произведено по статье 376 Уголовного кодекса, которая касается несообщения о преступлении.



По имеющейся информации, по вышеупомянутому обвинению арестован Георгий Малания.



На данный момент по различным пунктам обвинения по делу Гиги Авалиани виновными признаны пять человек, которые приговорены к различным срокам наказания.





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