Элене Хоштария: решение о сотрудничестве с Никой Гилаури было моим личным

01.07.2026 18:33





Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, находящаяся в заключении, опубликовала обращение, в котором ответила на вопросы, возникшие в обществе в связи с ее сотрудничеством с бывшим премьер-министром Грузии Никой Гилаури. По словам Хоштария, решение о начале сотрудничества с Гилаури она приняла самостоятельно, после получения ответов на принципиально важные для нее вопросы. Она подчеркнула, что лично несет ответственность за это решение.



Оппозиционный политик заявила, что на всех этапах взаимодействия решения принимались совместно четырьмя лидерами «Коалиции за перемены». По ее словам, Гилаури не выдвигал никаких условий, не давал указаний и не требовал для себя каких-либо политических гарантий.



Хоштария также опровергла утверждения о том, что Гилаури ставил условием свое выдвижение на пост премьер-министра. По ее словам, он лишь выступал за необходимость единого кандидата на эту должность. В числе возможных кандидатур, как утверждает Хоштария, обсуждалась и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам лидера «Дроа», основная часть сотрудничества была посвящена разработке предложений по реформам, вопросам экономического развития, совершенствованию государственного управления и развитию Среднего коридора.



Хоштария также заявила, что целью «Коалиции за перемены» никогда не было привлечение сторонников «Единого национального движения». По ее словам, Гилаури, напротив, считал такой сценарий рискованным и выступал за привлечение новых избирателей.



«Мы всегда говорили о необходимости привлечения новых избирателей, а не разделения электората с «Единым национальным движением». Со всей ответственностью заявляю, что это была позиция Ники Гилаури, которую мы полностью разделяли.



Я не соглашалась с тем, что Гилаури остается в тени, и мы не раз обсуждали это, спорили и рассуждали об этом. Я считаю, что политический деятель с политическими амбициями должен публично позиционировать себя.



После фальсификации выборов Ника Гилаури никуда не исчез. Он продолжал поддерживать с нами отношения. Он участвовал в протестах после фальсификации выборов и в течение длительного времени стоял на проспекте Руставели после заявления Кобахидзе 28 ноября.



Кроме того, он создал благотворительный фонд, который оплатил лечение многих пострадавших во время акций. Фонд помогал добросовестным государственным служащим, которых уволили с работы за верность европейскому будущему Грузии. Фонд также оплатил множество незаконных штрафов.



Благотворительный фонд Гилаури был арестован режимом Иванишвили. Ника Гилаури – не единственный человек, который на каком-то этапе отошел от этого дела, и я вовсе не считаю, что в этом отношении у него есть какие-либо обязательства. Пусть общество само рассудит, когда правильно появляться, а когда уходить – это уже другой вопрос. Я считаю, что за его борьбу против Бидзины Иванишвили ему можно сказать только спасибо.



Повторяю: абсолютно любые вопросы, критика и неприятие любого политика, в том числе и меня, являются легитимными, и мы обязаны отвечать на эти вопросы. Вместе с тем хочу особо подчеркнуть, что адресатом моих ответов является исключительно общество, а не лидер, член или представитель какой-либо другой партии.



Несмотря ни на что, я верю, что пространство для совместной борьбы существует», — пишет Элене Хоштария в своем письме.



Источник: SOVA

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