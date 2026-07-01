«Национальные ценности» появятся на грузинских учебниках, в том числе цитаты Илии II

01.07.2026 18:13





Министр образования Грузии Гиви Миканадзе заявил, что власти решили изменить концепцию школьных учебников и на их обложках отныне будут представлены национальные ценности.



Детали. Как рассказал министр, на обложке учебника химии будет изображен процесс выжимки грузинского вина. На учебнике биологии — пять колосьев грузинского зерна, а в учебнике грузинского — призывы и цитаты Патриарха Илии II.



Цитата. «В учебнике грузинского языка одна из частей заканчивается его [Илии II] знаменитой фразой «Грузия, я люблю тебя» и его фотографией. Есть много вопросов, которые для нас очень эмоциональны и ценны. В одной из частей у нас будет Илья Чавчавадзе, который говорит: «Отечество, язык, вера», и Илиа II, который говорит: «Бог, Родина, человек». Мы максимально привносим эти национальные компоненты в учебный процесс, происходит полная перестройка принципов и целей учебников», — цитирует его издание Tabula.





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