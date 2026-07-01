Грузия занимает второе место по числу граждан, выдворенных с территории ЕС в третьи страны

01.07.2026 16:49





По данным за первый квартал 2026 года, Грузия занимает второе место по числу граждан, выдворенных с территории ЕС в третьи страны. По данным Евростата, в Грузию с территории ЕС было возвращено 2060 граждан.



По количеству выдворенных Грузию опережает Турция, куда из стран-членов ЕС возвращены 3555 граждан, а Албания занимает третье место с 2050 выслаными.



Что касается других статистических данных, то среди тех, кому в первом квартале 2026 года было предписано покинуть страны-члены ЕС, больше всего граждан Алжира (11 105), Марокко (6 435) и Сирии. По этим данным Грузия занимает шестое место после Турции и Туниса - в первом квартале 2026 года 3310 граждан Грузии получили предписание покинуть страны ЕС.



В первом квартале 2026 года в общей сложности 108 475 лицам, не являющимся гражданами ЕС, было предписано покинуть ЕС, 34 550 человек были возвращены в третьи страны после издания соответствующего предписания.



По сравнению с первым кварталом 2025 года число лиц, не являющихся гражданами ЕС, от которых потребовали покинуть страны ЕС, сократилось на 12,8%, в то время как число лиц, возвращенных в третьи страны, увеличилось на 8,1%.



Наибольшее число решений о выдворении приняли Франция (34 880), Германия (10 360) и Испания (9 275). Наибольшее число граждан вернули в третьи страны Германия (7300), Франция (3775) и Польша (2660).





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