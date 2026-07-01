Кобахидзе встретился с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши

01.07.2026 17:22





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



По информации администрации правительства, в ходе встречи было отмечено, что визит председателя Собрания в Грузию является хорошей возможностью для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также для обсуждения путей углубления двустороннего сотрудничества.



«Была подчёркнута важность дальнейшей активизации политического диалога и отраслевого сотрудничества между Грузией и Республикой Северная Македония.



Особое внимание было уделено плодотворному взаимодействию между законодательными органами двух стран и перспективам укрепления межпарламентских связей.



В ходе встречи также обсуждалась роль Грузии в Черноморском регионе, а также её вклад в развитие региональной взаимосвязанности и продвижение диалога.



Во встрече приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в сообщении администрации правительства.







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