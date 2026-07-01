Мдинарадзе: МВД продолжит бороться с публичными оскорблениями и буллингом

01.07.2026 17:52





«В последние дни против Министерства внутренних дел и недавно созданного подразделения по противодействию языку ненависти и публичным оскорблениям ведется организованная информационная кампания», заявил вице-премьер Грузии, государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.



Выступая на пресс-конференции в администрации правительства, Мдинарадзе отметил, что критика в адрес нового подразделения исходит от отдельных СМИ, представителей оппозиции и их сторонников.



«Что касается целенаправленной кампании против министерства и конкретного подразделения, то представители агентурной оппозиции и их СМИ в качестве главного аргумента используют то, что сами люди, в адрес которых звучали оскорбления, не предъявляют претензий. При этом они подчеркивают, что словесные оскорбления, по их мнению, являются частью свободы выражения мнения.



Для нас это не новость. Необходимость искоренения языка ненависти и оскорблений в публичном пространстве возникла именно потому, что на протяжении многих лет эти люди узаконивали оскорбления и буллинг как норму. Именно они сделали ругань в телеэфирах и других СМИ обычным явлением, что в итоге привело к крайней поляризации общества. Выполняя внешние указания, они стремились сделать подобную лексику нормой. Поэтому неудивительно, что превентивные меры МВД для них неприемлемы…



Реагирование на язык ненависти и публичные оскорбления не зависит от наличия жалобы или позиции конкретного человека.



Публичное оскорбление одного человека другим является состоявшимся фактом, и Министерство внутренних дел обязано реагировать на него независимо от того, считает ли себя оскорбленный пострадавшим. Такой подход служит общественным интересам, которые значительно важнее субъективного восприятия отдельного человека.



Все должны понимать, что объектом языка ненависти и оскорблений является не только конкретный человек, в адрес которого они направлены. Прежде всего это удар по обществу и общественным интересам.



Именно поэтому соответствующее подразделение МВД будет еще активнее применять превентивные меры, чтобы раз и навсегда искоренить в публичном пространстве оскорбления, нецензурную брань и буллинг, а у грузинского общества больше не возникало ощущения, что агрессивное меньшинство может словесно нападать на добросовестное большинство. Это позитивная обязанность государства, и я заверяю вас, что мы ее добросовестно выполним», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Напомним, при МВД Грузии начало работу Управление по борьбе с языком вражды и агрессивной коммуникацией. Правозащитники опасаются, что это приведет к узакониванию цензуры и «тотальному контролю». По официальной информации, ведомство будет заниматься мониторингом и проактивным выявлением «публично распространяемых заявлений, содержащих унижающие человеческое достоинство, оскорбительные высказывания и язык ненависти, если такие заявления содержат признаки административных правонарушений».





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