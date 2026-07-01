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Ираклий Кобахидзе встретился с послом Китая Чжоу Цянем
01.07.2026 16:51
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянем.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, в ходе встречи было отмечено, что переход двусторонних отношений между Грузией и Китаем на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства создаст качественно новые возможности, в том числе для углубления политического сотрудничества, а также торгово-экономических и транзитных связей.
«Стороны обсудили ощутимые результаты, достигнутые за период стратегического партнёрства, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Премьер-министр особо отметил личный вклад чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в развитие грузино-китайских отношений и выразил ему благодарность», — говорится в сообщении правительства Грузии.
Во встрече также принял участие руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.
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