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Кадагишвили: Мы хотим нормальных отношений с соседями, будь то Иран, Турция, Азербайджан или Армения


01.07.2026   15:58


Мы хотим нормальных отношений с соседями – будь то Иран, Турция, Азербайджан, Армения или страны по другую сторону Черного или Каспийского моря. Закончится российская оккупация Грузии? Конечно, в этом случае мы также захотим нормальных отношений с Россией, – так ответил депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили на вопрос о присутствии президента Михаила Кавелашвили на похоронах аятоллы Али Хаменеи.

«Грузия не может быть в плену чьих-либо узких идеологических или узких политических интересов.

Грузия, как суверенное и независимое государство, имеет право поддерживать отношения со всеми соседними государствами или в более широком регионе . С теми всеми государствами, которые являются членами ООН, с которыми у нас есть дипломатические отношения, и тем более с нашими соседями.

Исходя из этого, мы хотим, чтобы в нашем соседстве, будь то Иран, Турция, Азербайджан, Армения, а также страны по ту сторону Чёрного и Каспийского морей у нас были нормальные отношения. Закончится российская оккупация в Грузии? Конечно, в этом случае мы захотим нормальных отношений и с Россией.

Таким образом, спектр отношений Грузии не может быть крайне узким. Мы видим, что каждое государство стремится защищать и распространять свои национальные интересы на как можно более широком поле», - заявил Ираклий Кадагишвили.


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