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2 июля в Грузию с официальным визитом прибудет президент Республики Узбекистан


01.07.2026   15:47


По информации администрации президента, 2 июля с официальным визитом в Грузию прибудет президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Как отмечено в информации, это первый в истории визит в Грузию лидера Узбекистана высшего ранга. Официальная церемония встречи президента Узбекистана состоится в 18:00 во дворце президента.

В рамках визита во дворце президента запланирована встреча президента Узбекистана с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили один на один. Лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества, а также региональную повестку дня.

«По завершении встречи на высшем уровне состоится официальная церемония внесения записи в Книгу почётных гостей, в которой президент Узбекистана оставит памятное послание», - говорится в информации.


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