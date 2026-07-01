В Тбилиси вновь заговорили о проекте городской электрички

01.07.2026 15:09





В Тбилиси вновь заговорили о проекте городской электрички. Мэрия совместно с «Грузинской железной дорогой», и Азиатским банком развития, объявила международный тендер на проведение технико-экономического исследования.



Предполагается, что существующая железнодорожная инфраструктура сможет связать Тбилиси с Рустави, Мцхета, Марнеули, восточной частью Лило и Поничала. При необходимости рассматривается строительство новых участков.



Пока речь идет только об исследовании, которое должно оценить техническую, финансовую, экологическую и социальную целесообразность проекта. Заявки на участие в тендере принимаются до 13 июля.



Проект финансируется Азиатским банком развития. Согласно тендерной документации, стоимость исследования оценивается в $393 тыс.: $333 тыс. предусмотрены на оплату услуг консультантов и сопутствующие расходы, еще $60 тыс. заложены в качестве резервной суммы.



Победителю тендера предстоит спрогнозировать пассажиропоток на 10, 20 и 30 лет вперед, оценить, сколько жителей смогут пересесть с автомобилей на поезд, определить оптимальное расположение станций и депо, потребность в подвижном составе, а также предложить варианты тарифной политики.



Идея строительства наземного метро между Тбилиси и Рустави была представлена «Грузинской мечтой» еще в октябре 2018 года. Тогдашний премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что над проектом будут работать мэрия Тбилиси и «Грузинская железная дорога». Согласно презентации, в первой фазе планировалось связать Самгори с Лило и аэропортом, а во второй — Рустави с Тбилиси. Позже эту идею регулярно использовал Каладзе в своих предвыборных обещаниях.





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