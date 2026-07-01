Министр финансов и экономики Аджарии встретился с представителями KfW

01.07.2026 15:14





Министр финансов и экономики Аджарии встретился с представителями Немецкого агентства экономического развития KfW.



Эднар Натараидзе ознакомился с ходом проекта развития водных систем Аджарии. Представители немецкой стороны, участвующие в реализации проекта, рассказали министру о выполненных работах и запланированных мероприятиях.

В рамках визита в Аджарию представители донорской организации вместе с грузинскими специалистами на месте осмотрят работы, которые ведутся в разных районах региона.



Во встрече также приняли участие заместители министра Арчил Сирабидзе и Уча Сурманидзе, руководитель Водного альянса Аджарии Темур Бединадзе и начальница отдела по связям с донорскими организациями министерства Мако Тавдгиридзе.



В рамках финансового сотрудничества между Германией и Грузией, при поддержке Евросоюза, в сёлах и посёлках Аджарии создаётся современная инфраструктура водоснабжения и канализации.



После завершения программы около 40 тысяч жителей в 39 сёлах и посёлках Аджарии получат круглосуточное водоснабжение и исправную систему канализации.



Бюджет проекта превышает 100 миллионов евро.





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