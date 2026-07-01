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Полиция задержала трех человек по обвинению в торговле несовершеннолетними
01.07.2026 13:38
Полиция задержала трех человек по обвинению в торговле несовершеннолетними. По данным МВД, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы.
Следствие считает, что подозреваемые ради заработка заставляли своих несовершеннолетних детей просить милостыню и продавать цветы в туристических местах Батуми.
Все деньги, которые зарабатывали дети, забирали взрослые.
Сейчас дети находятся под государственной защитой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Расследование ведётся по ч. 2 и 3 ст. 143² Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет.
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