Полиция задержала трех человек по обвинению в торговле несовершеннолетними

01.07.2026 13:38





Полиция задержала трех человек по обвинению в торговле несовершеннолетними. По данным МВД, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы.



Следствие считает, что подозреваемые ради заработка заставляли своих несовершеннолетних детей просить милостыню и продавать цветы в туристических местах Батуми.



Все деньги, которые зарабатывали дети, забирали взрослые.



Сейчас дети находятся под государственной защитой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Расследование ведётся по ч. 2 и 3 ст. 143² Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет.





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