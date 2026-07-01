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Уголовное наказание за фиктивный брак с иностранцем вступило в силу


01.07.2026   13:47


Иностранцам за фиктивный брак в Грузии, с целью получить вид на жительство, грозит выдворение и запрет на въезд в страну на срок от двух до 10 лет. Местным жителям за фиктивный брак с иностранцем грозит лишение свободы на срок до двух лет.

К уголовной ответственности не будут привлечены лица, уже находящиеся в фиктивном браке, если до 1 октября 2026 года их брак будет аннулирован.

Подлинность чувств и совместного проживания будет оценивать специальная комиссия. Супруги должны будут предоставить комиссии документы и другие доказательства семейных отношений. Комиссия будет иметь право посетить место жительства супругов, осматривать жилье и опрашивать соседей или других лиц.


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