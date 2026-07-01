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Замглавы СГБ выступил на конференции в рамках Недели ООН по борьбе с терроризмом
01.07.2026 11:13
Первый заместитель руководителя Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе выступил на конференции, состоявшейся в Нью-Йорк в рамках Контртеррористической недели ООН.
Как сообщили в Службе государственной безопасности Грузии, в своём выступлении он акцентировал внимание на существующих в мире вызовах, связанных с международным терроризмом, а также на важности выработки эффективных механизмов их преодоления.
По словам Лаши Маградзе, Грузия категорически выступает против любых проявлений терроризма и в целях противодействия угрозам, исходящим от глобального терроризма, активно сотрудничает с соответствующими международными и региональными организациями, а также с государствами-партнёрами. Кроме того, в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН Грузия на постоянной основе осуществляет необходимые мероприятия для повышения уровня готовности страны к террористическим угрозам.
Выступая в штаб-квартире ООН, первый заместитель руководителя Службы государственной безопасности Грузии вновь подтвердил готовность страны к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
«В рамках проходящей в Нью-Йорке Контртеррористической недели также состоялись параллельные рабочие встречи, посвящённые национальным и региональным контртеррористическим стратегиям, а также передовой практике борьбы с терроризмом и его финансированием. В этих мероприятиях принял участие руководитель Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии Георгий Берианидзе», — говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.
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