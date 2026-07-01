Глава Минобразования: До конца первого семестра формой обеспечат учеников 1–6 классов

01.07.2026 11:25





Министр образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе сообщил, что в этом году школьная форма будет внедряться поэтапно. По его словам, уже 15 сентября все первоклассники придут в школы в новой форме с государственным гербом Грузии, а до конца первого семестра комплектами будут обеспечены все учащиеся с первого по шестой класс.



Как отметил министр, проект реализуется постепенно, чтобы дети смогли привыкнуть к новой системе. В последующие годы обязательная школьная форма будет распространяться на все более старшие классы – ежегодно к программе планируется добавлять по одному классу.



Родители заранее получат информацию о пунктах выдачи и продажи формы, которые будут открыты как в городах, так и в регионах, говорит Миканадзе.



«В ближайшие дни мы определим стоимость школьной формы – цена будет установлена как на пиджаки, так и на брюки и юбки. Со всей ответственностью могу заявить, что она будет в несколько раз ниже стоимости формы в частных школах…



Нашей целью было и остается реализовать этот проект совместно с грузинскими компаниями. Однако после проведения исследования рынка и объявления тендера, предусматривавшего свободное участие, компания, признанная победителем первого этапа исследования, к сожалению, не смогла в полном объеме представить документы, необходимые для заключения контракта. В соответствии с законодательством эта процедура не состоялась.



Компания, с которой мы заключили договор, является ведущим производителем школьной формы в Китае и выпускает продукцию самого высокого качества. Руководитель этой компании уже прибыл в Грузию. Сегодня мы провели с ним встречу и получили полные гарантии как в отношении качества продукции, так и соблюдения сроков поставки», — заявил Гиви Миканадзе.





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