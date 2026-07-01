Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Объявлен международный тендер на проведение технико-экономического обоснования проекта городского железнодорожного коридора


01.07.2026   12:30


По инициативе мэрии Тбилиси и в сотрудничестве с »Грузинской железной дорогой» планируется проведение технико-экономического обоснования проекта городского железнодорожного коридора. Для этого объявлен международный тендер. Об этом на заседании правительства столицы сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, срок подачи заявок на участие в процедуре выражения заинтересованности установлен до 13 июля.

«Международный тендер объявлен в соответствии с правилами закупок Азиатский банк развития, а срок подачи заявок на выражение заинтересованности истекает 13 июля. Концепция проекта основана на Плане устойчивой городской мобильности Тбилиси, который предусматривает использование существующей железнодорожной инфраструктуры для соединения столицы с Мцхетой, Рустави, Международным аэропортом Тбилиси и восточными районами города. В основном речь идёт об использовании существующей железнодорожной инфраструктуры, однако при необходимости может быть рассмотрено строительство новых железнодорожных участков или обходных линий», — заявил мэр Тбилиси.

По словам Кахи Каладзе, проект предусматривает не только проведение детального технико-экономического исследования, но и оценку экологических, социальных и финансовых аспектов.

«Цель проекта заключается в том, чтобы квалифицированная консалтинговая компания провела детальное технико-экономическое исследование, которое определит наиболее эффективные варианты развития городского железнодорожного коридора в Тбилисской агломерации. Кроме того, будут оценены экологические, социальные и финансовые аспекты проекта. По итогам конкурса будет выбран лучший претендент, после завершения соответствующих тендерных процедур начнутся исследовательские работы. Затем мы получим полную картину возможностей реализации проекта и подробную информацию о том, какие шаги необходимо предпринять в данном направлении. Проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития», — отметил Каха Каладзе.

Он также сообщил, что технический надзор и координацию процесса исследования будет осуществлять Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна