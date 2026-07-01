Объявлен международный тендер на проведение технико-экономического обоснования проекта городского железнодорожного коридора

01.07.2026 12:30





По инициативе мэрии Тбилиси и в сотрудничестве с »Грузинской железной дорогой» планируется проведение технико-экономического обоснования проекта городского железнодорожного коридора. Для этого объявлен международный тендер. Об этом на заседании правительства столицы сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, срок подачи заявок на участие в процедуре выражения заинтересованности установлен до 13 июля.



«Международный тендер объявлен в соответствии с правилами закупок Азиатский банк развития, а срок подачи заявок на выражение заинтересованности истекает 13 июля. Концепция проекта основана на Плане устойчивой городской мобильности Тбилиси, который предусматривает использование существующей железнодорожной инфраструктуры для соединения столицы с Мцхетой, Рустави, Международным аэропортом Тбилиси и восточными районами города. В основном речь идёт об использовании существующей железнодорожной инфраструктуры, однако при необходимости может быть рассмотрено строительство новых железнодорожных участков или обходных линий», — заявил мэр Тбилиси.



По словам Кахи Каладзе, проект предусматривает не только проведение детального технико-экономического исследования, но и оценку экологических, социальных и финансовых аспектов.



«Цель проекта заключается в том, чтобы квалифицированная консалтинговая компания провела детальное технико-экономическое исследование, которое определит наиболее эффективные варианты развития городского железнодорожного коридора в Тбилисской агломерации. Кроме того, будут оценены экологические, социальные и финансовые аспекты проекта. По итогам конкурса будет выбран лучший претендент, после завершения соответствующих тендерных процедур начнутся исследовательские работы. Затем мы получим полную картину возможностей реализации проекта и подробную информацию о том, какие шаги необходимо предпринять в данном направлении. Проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития», — отметил Каха Каладзе.



Он также сообщил, что технический надзор и координацию процесса исследования будет осуществлять Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





