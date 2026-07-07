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С 10 июля поезда Баку-Тбилиси-Баку получат дополнительные вагоны
07.07.2026 15:02
С 10 июля к поездам по маршруту Баку – Тбилиси – Баку будут добавлены ещё три вагона.
По информации »Азербайджанских железных дорог», благодаря увеличению состава на каждом рейсе станет доступно дополнительно 104 пассажирских места, а общее количество мест возрастёт примерно на 60% — со 178 до 282.
Продажа билетов на дополнительные вагоны началась сегодня.
По сравнению с вагонами типа «Stadler», в добавленных на маршрут спальных вагонах типа «Стандарт+» норма бесплатного провоза багажа установлена в размере 36 кг с учётом их технических характеристик и конструктивных особенностей.
Примечательно, что с 25 мая по 6 июля на маршрут Баку – Тбилиси – Баку было продано около 25 тысяч билетов. Из них поездом воспользовались 6 356 пассажиров, отправившихся из Тбилиси, 4 343 — из Баку, 1 112 — из Гянджи, 808 — из Евлаха, 520 — из Агстафы, а также пассажиры, отправившиеся с других станций. Это свидетельствует о том, что около 40% пассажиропотока на маршруте Баку – Тбилиси – Баку приходится на регионы.
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