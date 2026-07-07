Папуашвили обещает жесткую реакцию на «нападки ЕС в адрес ГПЦ»

07.07.2026 15:08





«Понятно, что от Расы Юкнявичене ничего хорошего в отношении Грузии ожидать не приходится, однако показательно и то, что именно ей поручили проверить реакцию на атаку против Грузинской церкви», — заявил журналистам в Белграде председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, сейчас важно дать очень жёсткую и прямую реакцию, чтобы впредь ни одна институция Евросоюза не осмелилась выступать с нападками в адрес Грузинской православной церкви.



«Я уже говорил ранее, что это первый случай, когда институт Евросоюза выступил с нападками на Грузинскую церковь, что является абсолютно неприемлемым. Именно здесь должна быть проведена красная линия, чтобы впредь никто, в том числе ни один институт Европейского союза, не осмелился нападать на Грузинскую церковь и её многочисленную паству. Понятно, что от Юкнявичене ничего хорошего в отношении Грузии ожидать не приходится, однако показательно и то, что именно ей поручили проверить реакцию на нападки против Грузинской церкви. Поэтому сейчас крайне важно дать очень жёсткий и прямой ответ, чтобы впредь ни одна институция Евросоюза не осмелилась выступать с нападками в адрес Грузинской православной церкви», — заявил Папуашвили.



Напомним, 17 июня Европарламент принял подготовленную Расой Юкнявичене резолюцию по Грузии, в которой в отношении Грузинской православной церкви говорится:



«Православная церковь по-прежнему остаётся влиятельным институтом в грузинском обществе. Мы выражаем обеспокоенность использованием Россией религиозных сетей в качестве каналов распространения дезинформации и влияния».



В свою очередь руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в интервью программе «Неделя Имеди» 5 июля заявил:



«В 2023 году министр иностранных дел Бельгии попросил нас содействовать популяризации однополых браков, считая, что грузинское общество отстаёт от современных тенденций».



В том же интервью Джагмаидзе также сказал:



«В 2019 году на одной из конференций я спросил Михаэля Рота, будет ли от Грузии требоваться проведение прайдов и тому подобных мероприятий. Он ответил: »Это наши фундаментальные ценности»».



Кроме того, вспоминая встречу, состоявшуюся в 2019 году в Брюсселе, Джагмаидзе отметил:



«Несколько лет назад нам сказали: »Когда-то и мы были гомофобами, но вы тоже привыкнете к этой ЛГБТ-повестке». Это были слова Расы Юкнявичене», — заявил протоиерей Андрия Джагмаидзе.





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