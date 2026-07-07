|
|
|
Папуашвили обещает жесткую реакцию на «нападки ЕС в адрес ГПЦ»
07.07.2026 15:08
«Понятно, что от Расы Юкнявичене ничего хорошего в отношении Грузии ожидать не приходится, однако показательно и то, что именно ей поручили проверить реакцию на атаку против Грузинской церкви», — заявил журналистам в Белграде председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По словам Папуашвили, сейчас важно дать очень жёсткую и прямую реакцию, чтобы впредь ни одна институция Евросоюза не осмелилась выступать с нападками в адрес Грузинской православной церкви.
«Я уже говорил ранее, что это первый случай, когда институт Евросоюза выступил с нападками на Грузинскую церковь, что является абсолютно неприемлемым. Именно здесь должна быть проведена красная линия, чтобы впредь никто, в том числе ни один институт Европейского союза, не осмелился нападать на Грузинскую церковь и её многочисленную паству. Понятно, что от Юкнявичене ничего хорошего в отношении Грузии ожидать не приходится, однако показательно и то, что именно ей поручили проверить реакцию на нападки против Грузинской церкви. Поэтому сейчас крайне важно дать очень жёсткий и прямой ответ, чтобы впредь ни одна институция Евросоюза не осмелилась выступать с нападками в адрес Грузинской православной церкви», — заявил Папуашвили.
Напомним, 17 июня Европарламент принял подготовленную Расой Юкнявичене резолюцию по Грузии, в которой в отношении Грузинской православной церкви говорится:
«Православная церковь по-прежнему остаётся влиятельным институтом в грузинском обществе. Мы выражаем обеспокоенность использованием Россией религиозных сетей в качестве каналов распространения дезинформации и влияния».
В свою очередь руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в интервью программе «Неделя Имеди» 5 июля заявил:
«В 2023 году министр иностранных дел Бельгии попросил нас содействовать популяризации однополых браков, считая, что грузинское общество отстаёт от современных тенденций».
В том же интервью Джагмаидзе также сказал:
«В 2019 году на одной из конференций я спросил Михаэля Рота, будет ли от Грузии требоваться проведение прайдов и тому подобных мероприятий. Он ответил: »Это наши фундаментальные ценности»».
Кроме того, вспоминая встречу, состоявшуюся в 2019 году в Брюсселе, Джагмаидзе отметил:
«Несколько лет назад нам сказали: »Когда-то и мы были гомофобами, но вы тоже привыкнете к этой ЛГБТ-повестке». Это были слова Расы Юкнявичене», — заявил протоиерей Андрия Джагмаидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна