Британия ввела санкции против ученых из РФ

06.07.2026 20:02





Власти Соединенного Королевства объявили о новых санкциях против семи российских ученых и двух научно-исследовательских институтов, которых Лондон считает причастными к разработке нервно-паралитического вещества «Новичок» и токсина эпибатидина. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).



Как сообщает The Telegraph, решение связано с применением «Новичка» в британском Солсбери в 2018 году, где погибла Доун Стерджес, а также с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.



Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что повторное использование Россией химического оружия является «омерзительным нарушением международного права». По ее словам, Лондон намерен добиваться привлечения виновных к ответственности и усиливать меры по сдерживанию подобных угроз.



Под санкции попали Научно-исследовательский институт «Сигнал» (SC Signal), Государственный научно-исследовательский и испытательный институт военной медицины (ГНИИИ ВМ), а также ученые Андрей Антохин, Виктор Таранченко, Владимир Кондратьев, Артур Жиров, Сергей Чепур, Александр Махлай и Иван Кравцов.



В британском правительстве подчеркнули, что новые меры являются частью масштабной санкционной политики в отношении России. По данным властей Соединенного Королевства, под ограничения уже подпали более 3300 физических и юридических лиц, а совокупный ущерб российской экономике от введенных санкций оценивается более чем в 450 млрд долларов.



Лондон подчеркивает, что намерен и дальше усиливать санкционное давление, если Россия, по мнению британских властей, будет нарушать нормы международного права и применять запрещенные виды вооружений.





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