Грузия укрепляет позиции на мировой винной карте

06.07.2026 19:56





Пока многие мировые производители сталкиваются со снижением спроса и последствиями климатических изменений, грузинское виноделие показывает обратную динамику. По итогам 2025 года Грузия произвела 256 миллионов литров вина, заняв 16-е место среди крупнейших производителей мира. Рейтинг опубликован Американской ассоциацией винных экономистов (AAWE) на основе данных Международной организации винограда и вина (OIV).



За год производство увеличилось сразу на 20 миллионов литров — в 2024 году объем составлял 236 миллионов литров. Это позволило стране сохранить место в числе двадцати крупнейших производителей и опередить Австрию, Китай, Молдову и Грецию. До следующей позиции остается уже не столь большой разрыв: Бразилия, расположившаяся строчкой выше, выпустила 283 миллиона литров.



Мировой рынок вина при этом остается крайне концентрированным. Почти половина всего объема производства приходится всего на три страны — Италию, Францию и Испанию. В 2025 году они произвели 4,44 млрд, 3,61 млрд и 2,87 млрд литров соответственно. За ними следуют США, Австралия, Аргентина, Южная Африка, Чили, Германия и Португалия — государства, которые десятилетиями формировали правила игры на глобальном винном рынке.



На этом фоне грузинские объемы выглядят значительно скромнее, однако для страны важна сама тенденция. Речь идет уже не о разовом успехе или хорошем урожае, а о способности отрасли сохранять рост и удерживать место среди крупнейших производителей мира. Для экономики это означает стабильную загрузку винодельческих предприятий, работу десятков тысяч людей и сохранение одного из самых узнаваемых экспортных продуктов страны.



Сейчас для отрасли начинается самый сложный этап. Увеличить производство проще, чем заработать на нем больше. Мировой рынок вина становится все более конкурентным: покупатель выбирает не страну происхождения, а бренд, качество и репутацию. Дальнейший успех грузинского виноделия будет определяться уже не количеством произведенных литров, а тем, какую цену за них готовы платить зарубежные рынки.



Нынешнее 16-е место — это не столько итог, сколько показатель того, что у отрасли остается пространство для роста. Если производство продолжит увеличиваться одновременно с расширением экспорта и укреплением позиций грузинских вин на международном рынке, сегодняшняя статистика со временем может превратиться в гораздо более весомый экономический результат. И именно за этим процессом сейчас стоит наблюдать внимательнее всего. В современной экономике выигрывают не те, кто производит больше, а те, кто умеет превращать свой продукт в сильный мировой бренд.





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