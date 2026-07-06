Русскоязычных в Грузии стало почти на 19% больше

06.07.2026 19:55





Новые итоги всеобщей переписи населения за 2024 год фиксируют заметные изменения в языковой картине страны. Самый обсуждаемый показатель — число жителей, считающих русский язык родным, за десять лет увеличилось сразу на 18,6%. Если в 2014 году таких было 45 920 человек, то теперь — уже 54 460.



При этом безусловным лидером остается грузинский язык. Родным его назвали 3 343 987 человек, или 85,1% населения. В абсолютных цифрах грузиноязычных жителей стало больше на 2,7%, однако их доля в общей структуре населения снизилась — с 87,6% до 85,1%. Это говорит о том, что другие языковые группы росли быстрее, чем большинство.



Второе место по распространенности занимает азербайджанский язык. Родным его считают 265 534 человека, что составляет 6,8% населения. За последнее десятилетие численность этой группы выросла сразу на 14,7%, подтверждая устойчивый демографический рост азербайджаноязычного населения.



Армянский язык в качестве родного указали 139 438 жителей (3,5% населения). В отличие от предыдущих групп, здесь наблюдается снижение: по сравнению с переписью 2014 года показатель сократился на 3,7%.



Среди меньших языковых сообществ наиболее заметное сокращение произошло у носителей осетинского языка. Родным его назвали 3 839 человек, что означает падение сразу на 32,6% за десять лет.



Одновременно статистика фиксирует рост числа носителей абхазского языка. Если в 2014 году его родным указали 272 человека, то теперь — 370, что соответствует увеличению примерно на 36%.



Языковая структура населения постепенно меняется. Несмотря на сохранение доминирующей роли грузинского языка, темпы роста отдельных языковых групп оказываются выше, что постепенно влияет на общую демографическую картину страны. Такие изменения в долгосрочной перспективе становятся важным индикатором миграционных процессов, естественного прироста населения и трансформации общества.





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