Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Ирана благодарит иностранные делегации за присутствие на церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи


05.07.2026   14:05


Министерство иностранных дел Ирана поблагодарило делегации зарубежных стран, присутствовавшие на похоронной церемонии бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщили иранские СМИ.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что их участие, несмотря на «давление и угрозы», показывает, что они « стоят на правильной стороне истории».

Министерство выразило благодарность всем иностранным гостям, принявшим участие в церемонии в Тегеране, отметив, что они «отдали дань уважения правде и справедливости».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна