МИД Ирана благодарит иностранные делегации за присутствие на церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи

05.07.2026 14:05





Министерство иностранных дел Ирана поблагодарило делегации зарубежных стран, присутствовавшие на похоронной церемонии бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщили иранские СМИ.



Министерство иностранных дел Ирана заявило, что их участие, несмотря на «давление и угрозы», показывает, что они « стоят на правильной стороне истории».



Министерство выразило благодарность всем иностранным гостям, принявшим участие в церемонии в Тегеране, отметив, что они «отдали дань уважения правде и справедливости».





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