В результате стрельбы в Вашлиджвари ранены два человека

05.07.2026 10:50





В результате происшествия в тбилисском районе Вашлиджвари ранены два человека, сообщили в министерстве внутренних дел «Интерпрессньюс».



По данным ведомства, пострадавшие доставлены в клинику, их жизни опасность не угрожает.



По данным ведомства, расследование ведется по статьям 117 и 236 Уголовного кодекса, которые подразумевают умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение-хранение и ношение огнестрельного оружия





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