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В результате стрельбы в Вашлиджвари ранены два человека


05.07.2026   10:50


В результате происшествия в тбилисском районе Вашлиджвари ранены два человека, сообщили в министерстве внутренних дел «Интерпрессньюс».

По данным ведомства, пострадавшие доставлены в клинику, их жизни опасность не угрожает.

По данным ведомства, расследование ведется по статьям 117 и 236 Уголовного кодекса, которые подразумевают умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение-хранение и ношение огнестрельного оружия


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