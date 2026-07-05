Тбилисскую телебашню подсветили цветами американского флага

05.07.2026 10:58





Столица Грузии поздравила Соединенные Штаты Америки с 250-летием провозглашения независимости.



«Мы поздравляем американский народ с 250-летием независимости. Желаем мира и развития!» – говорится в заявлении мэрии Тбилиси.



В связи с юбилеем Тбилисская телебашня сегодня подсвечена цветами американского флага.







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