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Тбилисскую телебашню подсветили цветами американского флага


05.07.2026   10:58


Столица Грузии поздравила Соединенные Штаты Америки с 250-летием провозглашения независимости.

«Мы поздравляем американский народ с 250-летием независимости. Желаем мира и развития!» – говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

В связи с юбилеем Тбилисская телебашня сегодня подсвечена цветами американского флага.


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