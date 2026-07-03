|
|
|
Михаэль Рот отреагировал на приезд президента Грузии в Иран – «Позор! Бедная Грузия»
03.07.2026 18:57
Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот в социальной сети отреагировал на участие президента Михаила Кавелашвили в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи.
Михаэль Рот назвал визит Кавелашвили «позором».
«Позор! Бедная Грузия», — написал председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии в социальной сети.
Для справки, президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Иран для участия в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, Кавелашвили встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Церемония похорон духовного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, началась сегодня. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Ирана, в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи примут участие представители 100 стран. Для участия в церемонии в Иран также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна