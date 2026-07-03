Михаэль Рот отреагировал на приезд президента Грузии в Иран – «Позор! Бедная Грузия»

03.07.2026 18:57





Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот в социальной сети отреагировал на участие президента Михаила Кавелашвили в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи.



Михаэль Рот назвал визит Кавелашвили «позором».



«Позор! Бедная Грузия», — написал председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии в социальной сети.



Для справки, президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Иран для участия в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, Кавелашвили встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.



Церемония похорон духовного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, началась сегодня. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Ирана, в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи примут участие представители 100 стран. Для участия в церемонии в Иран также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.





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