Нового де-факто лидера Цхинвали назначат досрочно — в сентябре

03.07.2026 19:02





Де-факто ЦИК назначила дату досрочных т.н. выборов «президента» оккупированного Цхинвальского региона – 18 сентября 2026 года. К так называемой предвыборной работе «ЦИК» уже приступила – утвержден «календарный план».



Первым кандидатом на должность де-факто лидера Цхинвали ожидаемо стал новый и.о. «лидера» оккупированного региона Грузии Марат Камболов. Нет никаких сомнений, что он займет это место после «выборов» - не зря же Кремль его туда прислал.



Напомним, бывший де-факто лидер Цхинвали Алан Гаглоев после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве «подал в отставку» досрочно.



В преддверии этой встречи в осетинских пабликах писали, что 23 июня 2026 года Алана Гаглоева Кремль отправит в отставку, поскольку в Москве уже подготовили нового «ставленника» — Марата Камболова, который до этого был назначен т.н. «премьером».



И действительно: 23 июня 2026 года исполняющим обязанности «лидера» Цхинвальского региона — как отмечалось, «согласно Конституции Южной Осетии», — стал Марат Камболов.



Камболов — гражданин РФ, родился в Северной Осетии-Алания, окончил сельскохозяйственный институт в Гори, а большую часть карьеры проработал в федеральных органах РФ на руководящих должностях — в Минобразования России, Министерстве по делам национальностей и федеративных отношений, а также заместителем главы Федерального агентства по науке и инновациям, замглавой Минобразования и в исследовательском центре «Курчатовский институт», который считается одной из наиболее влиятельных научно-технологических структур России.



По прогнозам наблюдателей и экспертов, именно его прочили в «лидеры» Цхинвали в ходе «выборов» так называемого «президента», которые должны были состояться в оккупированном Цхинвальском регионе в 2027 году.





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