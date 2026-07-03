EPP: мы всегда на стороне народа Грузии

03.07.2026 18:05





Генсек «Европейской народной партии» (EPP) Долорес Монсеррат заявила, что хочет направить «сильный сигнал» всем гражданам Грузии и тем, кто борется за полноценную демократию в Грузии — «Мы всегда на их стороне!».



Европолитик заявила, что EPP выражает солидарность со всеми заключенными по политичсеким мотивам, которые находятся в тюрьмах.



«Мы не собираемся отступать. Второй наш посыл — это солидарность со всеми политическими заключёнными, которые находятся в тюрьмах за защиту полной демократии, верховенства закона, свободы и равенства в грузинском обществе, и, конечно, со всеми женщинами-журналистами, которые находятся в заключении.



Также Элене Хоштария, которая является лидером оппозиционной партии, находится в тюрьме и имеет проблемы со здоровьем. Мы хотим направить ей и всему грузинскому обществу сильный сигнал. Мы должны им помочь. Она — мать четверых детей и в тюрьме испытывает проблемы со здоровьем», — заявила Монсеррат.



SOVA

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