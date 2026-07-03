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Английский язык в школах Грузии будет изучаться со 2-го класса


03.07.2026   17:56


Минобразования Грузии сообщает, что английский язык больше не будет изучаться в школах страны с 1-го класса.

Начинать его изучать школьники будут со 2 класса.

При этом преподавание английского усиливается в 10-м классе — увеличиваются часы в учебной программе.

«Английский не будет начинаться с 1-го класса, но его преподавание усилили в 10-м классе, где увеличено количество часов английского языка», — заявили в ведомстве.


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