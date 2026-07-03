Гиги Церетели на ассамблее ЕНП: Политическое правосудие заперло в тюрьме многих лидеров

03.07.2026 18:45





Политическое правосудие заперло в тюрьме многих политических лидеров, а некоторые ожидают повторных приговоров - искренне надеюсь, что моя страна вернется на европейский путь и добьется значительного демократического прогресса, - заявил председатель партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели, выступая на Политической ассамблее Европейской народной партии (ЕНП).



Церетели говорил о ситуации в Грузии и заострил внимание на состоянии Элене Хоштария.



«В последние дни мы особенно обеспокоены состоянием здоровья нашей коллеги и друга, матери четверых детей и одного из лидеров демократической оппозиции, Элене Хоштария. Она по-прежнему в тюрьме из-за надписи на предвыборном баннере. Даже доступ к надлежащей медицинской помощи стал для нее предметом борьбы.



Мы понимаем, что ответственность за демократические перемены принадлежит грузинскому народу. Общество и наш народ проявили особую смелость. Более двух лет тысячи граждан ежедневно мирно протестуют, требуя свободных и справедливых выборов для прекращения репрессий - защищают европейское будущее Грузии, европейские ценности и безопасность.



Подавляющее большинство грузинского общества по-прежнему поддерживает членство в ЕС. Согласно всем опросам, это демократический выбор нашего народа - это наш конституционный выбор.



Я уверен, что ЕНП продолжит поддерживать Грузию, продолжит поддерживать тех, кто защищает демократию, свободу и верховенство закона.



Я искренне надеюсь, что моя страна вернется на европейский путь. Добьется значительного демократического прогресса как свободная и подлинно европейская Грузия», - заявил Гиги Церетели.





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