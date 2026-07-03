Джо Уилсон: На похороны диктатора Хаменеи съезжаются самые ярые ненавистники Америки со всего мира

03.07.2026 11:46





«На похороны диктатора Хаменеи съезжаются самые ярые ненавистники Америки со всего мира», — написал в социальной сети американский конгрессмен Джо Уилсон.



По его словам, «на похороны Хаменеи также планирует прибыть Михаил Кавелашвили».



«Фальшивый президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили намерен присутствовать на церемонии, чтобы еще больше укрепить крайне антиамериканский пакт между Ираном и «Грузинской мечтой»», — написал Джо Уилсон.



По информации Администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили примет участие в похоронах аятоллы Али Хаменеи вместе с лидерами Турции, Азербайджана, Армении и ряда других стран.





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