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Число осужденных в первом полугодии 2026 года выросло на 40%
18.08.2026 13:27
Согласно данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии, в первом полугодии 2026 года число осужденных увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 13 921 человека.
Наиболее резкий рост по видам преступлений был зафиксирован в сфере наркопреступлений — на 90,1%.
Общее количество обвинительных приговоров за предыдущие годы составило:
2021 год: 15 412 обвинительных приговоров;
2022 год: 18 850;
2023 год: 18 547;
2024 год: 16 961;
2025 год: 22 767.
Таким образом, в 2025 году число обвинительных приговоров было наибольшим за рассматриваемый период. При этом уже за первое полугодие 2026 года число осужденных достигло 13 921 человека, что составляет около 61% от показателя за весь 2025 год.
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