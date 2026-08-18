Число осужденных в первом полугодии 2026 года выросло на 40%

18.08.2026 13:27





Согласно данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии, в первом полугодии 2026 года число осужденных увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 13 921 человека.



Наиболее резкий рост по видам преступлений был зафиксирован в сфере наркопреступлений — на 90,1%.



Общее количество обвинительных приговоров за предыдущие годы составило:



2021 год: 15 412 обвинительных приговоров;

2022 год: 18 850;

2023 год: 18 547;

2024 год: 16 961;

2025 год: 22 767.



Таким образом, в 2025 году число обвинительных приговоров было наибольшим за рассматриваемый период. При этом уже за первое полугодие 2026 года число осужденных достигло 13 921 человека, что составляет около 61% от показателя за весь 2025 год.





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