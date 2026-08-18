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В Грузии пройдет международный чемпионат по парапланеризму
18.08.2026 13:49
С 29 августа по 3 сентября на горнолыжном курорте Гудаури пройдет международный чемпионат по парапланеризму. Соревнования FAI Category 2 соберут на склонах Большого Кавказа пилотов со всего мира.
Caucasus Open Series Edition 2026 по счету третий чемпионат, проходящий в Грузии, и один из самых масштабных. Соревнования стартуют со склона горы высотой 2700 метров над уровнем моря. Участники пролетят в среднем около 50 километров.
Им предстоит пройти техничные маршруты над вершинами Большого Кавказа, встретить мощные горные термики (восходящие потоки теплого воздуха в атмосфере) и оценить невероятные виды на долину Арагви.
Организатором мероприятия является победитель чемпионата 2024 года, представляющий компанию Adrenaline Ян Минасян. Турнир будет проходит, в том числе, при поддержке Грузинской федерации парапланеризма.
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