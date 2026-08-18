МИД России пригрозил Великобритании ответом за участие в ударах по России

18.08.2026 14:01





Лондону следует готовиться к последствиям из-за «вовлечения в конфликт» России и Украины, заявил российский МИД. Это угроза была опубликована в телеграм-канале посольства РФ в Великобритании после того, как стало известно о применении украинской армией британских дальнобойных дронов для атак в глубине российской территории.



Москва заявила, что Британия «сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса» и является «пособником и соучастником» украинских ударов по России «ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками». «У этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать. Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена», — говорится в заявлении.



Накануне The Times со ссылкой на источники в ВСУ писала, что украинские войска на протяжении последних шести месяцев применяли для дальнобойных ударов по РФ беспилотники британского производства. В частности, в операциях участвовали реактивные БПЛА Nyan производства Callen-Lenz («дочки» BAE Systems) дальностью более 250 км, и способные пролететь до 950 км дроны другого британского производителя. Эти аппараты использовались в том числе в ходе атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Волгограде и Ярославле и для ударов по мостам на оккупированных территориях.



В июне экс-глава британского Минобороны Дэн Джарвис заявлял о планах до конца года передать ВСУ не менее 150 тысяч дронов, а также 350 зенитных ракет и радиолокационных систем. Стоимость БПЛА оценивалась в 500 млн фунтов стерлингов, британские власти хотели покрыть ее за счет замороженных российских активов.





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