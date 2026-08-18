Исполняющая обязанности посла США в Грузии Эмми Диас встретилась с миссией наблюдателей ЕС

18.08.2026 13:45





Исполняющая обязанности посла США в Грузии Эми Диаз встретилась с представителями Миссии наблюдателей Евросоюза и ознакомилась с их деятельностью. Об этом сообщает посольство США.



«Исполняющая обязанности посла США Эми Диаз присоединилась к членам Миссии наблюдателей Евросоюза, чтобы лично ознакомиться с важной работой, которую наблюдатели проводят в Грузии для содействия миру и безопасности. Она также увидела, как они поддерживают связь с общинами, пострадавшими от конфликта», — пишет посольство США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





