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Исполняющая обязанности посла США в Грузии Эмми Диас встретилась с миссией наблюдателей ЕС


18.08.2026   13:45


Исполняющая обязанности посла США в Грузии Эми Диаз встретилась с представителями Миссии наблюдателей Евросоюза и ознакомилась с их деятельностью. Об этом сообщает посольство США.

«Исполняющая обязанности посла США Эми Диаз присоединилась к членам Миссии наблюдателей Евросоюза, чтобы лично ознакомиться с важной работой, которую наблюдатели проводят в Грузии для содействия миру и безопасности. Она также увидела, как они поддерживают связь с общинами, пострадавшими от конфликта», — пишет посольство США.


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