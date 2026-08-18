Кобахидзе: на территорию оккупированной Абхазии поставлено 680 тонн топлива

18.08.2026 13:54





Премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что на территорию оккупированной Абхазии с территории, контролируемой Тбилиси, уже поставлено 680 тонн топлива.



По его словам, этого объёма достаточно, чтобы решить гуманитарный кризис, вызванный нехваткой топлива в регионе.

По словам Кобахидзе, в ближайшие дни в направлении Абхазии планируется доставить дополнительное топливо, что, по его оценке, окончательно решит проблему.



«По состоянию на вчерашний день в Абхазию поставлено около 680 тонн топлива, и этого достаточно для решения гуманитарного кризиса. В ближайшие дни планируется дополнительная поставка топлива в регион, благодаря чему проблема будет устранена», — заявил Кобахидзе сегодня, 18 августа.



По его словам, объём топлива, поставленного в Абхазию, слишком мал для России и поэтому не имеет для неё существенного значения.



Тем самым, он отверг предположения о том, что поставленное в Абхазию топливо использовалось для снабжения российской военной инфраструктуры. По его оценке, такие заявления «абсолютно несерьёзны», поскольку «военные базы являются постоянными, стационарными объектами и имеют собственные запасы топлива».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





