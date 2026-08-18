Кобахидзе назвал заявление Гарибашвили «проблемным для него самого»

18.08.2026 13:04





Заявление Ираклия Гарибашвили очень проблемное для него самого, большего комментария я давать не буду. Проблемное не для нас, а для него самого. Я не буду давать дальнейших комментариев, исходя из этических стандартов. Он занимал эту должность до меня, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, откликаясь на заявление находящегося в заключении бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



«Я видел это заявление. Не знаю, о чем речь. Я знаю одно - есть конкретный приговор. Все остальное - целиком дело правоохранительных органов. Я вообще не могу комментировать его заявление, в том числе потому, что Ираклий Гарибашвили занимал эту должность до меня, и соответственно с этической точки зрения мне было бы неправильно оценивать его заявление.



Очень проблемное заявление, большего комментария я не сделаю. Проблемное не для нас, а для него самого. Я не буду давать дальнейших комментариев, исходя из этических стандартов. Он занимал эту должность до меня. Существуют этические стандарты, которые ограничивают мою возможность делать заявления по этой теме», - заявил Кобахидзе.



Премьер-министр также отметил, что вчера у него состоялась коммуникация с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, однако подчеркнул, что о письме Ираклия Гарибашвили они не говорили.





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