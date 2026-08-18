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Самхарадзе обсудил с делегацией парламента Южной Кореи перспективы введения безвизового режима
18.08.2026 13:13
Председатель Комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе встретился с делегацией Национальной ассамблеи Республики Корея.
По информации парламента Грузии, в ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе укрепление межпарламентского сотрудничества и необходимость взаимных визитов.
Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям между двумя странами, а также сотрудничеству в сфере туризма. Стороны также обсудили перспективы введения безвизового режима для граждан Грузии в Южной Корее, что, как отмечалось, может способствовать дальнейшему развитию туристических связей.
Основной темой встречи стала ситуация в оккупированных регионах Грузии.
Как заявил Николоз Самхарадзе после встречи, члены делегации Национальной ассамблеи Республики Корея проявили интерес к государственной поддержке внутренне перемещённых лиц.
Председатель Комитета по международным отношениям рассказал делегации о мерах государственной поддержки внутренне перемещённых лиц, отметив, что аналогичная помощь предоставляется и гражданам Украины, находящимся в Грузии.
Николоз Самхарадзе также ознакомил корейских коллег с государственными программами, которыми пользуется население Абхазии и Цхинвальского региона.
Кроме того, он рассказал о делах, выигранных Грузией против России в международных судах.
Самхарадзе поблагодарил членов делегации Национальной ассамблеи Республики Корея за поддержку Сеулом в ООН резолюции «О положении внутренне перемещённых лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».
Делегация Республики Корея вновь подтвердила свою твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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