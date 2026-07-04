5 июля в Грузии стартуют экзамены для учителей

04.07.2026 21:10





Согласно информации Национального центра оценки и экзаменов, 5 июля в Грузии стартуют экзамены для учителей и лиц, желающих стать учителями.



По данным Национального центра оценки и экзаменов, экзаменационный процесс для зарегистрировавшихся на участие в экзаменах, завершится 29 июля.



Завтра, 5 июля состоится первый экзамен для старших учителей-специалистов, на который зарегистрировались до 3600 кандидатов.



Регистрация на экзамен в экзаменационных центрах начнется в 14:00, а сам экзамен – в 15:00. В случае опоздания к регистрации кандидаты не будут допущены к экзамену, сообщили в Национальном центре оценки и экзаменов.







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