|
|
|
5 июля в Грузии стартуют экзамены для учителей
04.07.2026 21:10
Согласно информации Национального центра оценки и экзаменов, 5 июля в Грузии стартуют экзамены для учителей и лиц, желающих стать учителями.
По данным Национального центра оценки и экзаменов, экзаменационный процесс для зарегистрировавшихся на участие в экзаменах, завершится 29 июля.
Завтра, 5 июля состоится первый экзамен для старших учителей-специалистов, на который зарегистрировались до 3600 кандидатов.
Регистрация на экзамен в экзаменационных центрах начнется в 14:00, а сам экзамен – в 15:00. В случае опоздания к регистрации кандидаты не будут допущены к экзамену, сообщили в Национальном центре оценки и экзаменов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна