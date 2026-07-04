Конгрессмен Мар Визи: «Грузинская мечта» консолидировала власть путём жестокого подавления мирных протестов

04.07.2026 19:38





Несмотря на то что 90% граждан Грузии твёрдо поддерживают вступление страны в Европейский союз, правительство заблокировало этот путь, — заявил конгрессмен США Марк Визи (Демократическая партия), выступая на 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге.



«Как вам известно, «Грузинская мечта» консолидировала власть путём жестокого подавления мирных протестов. Кроме того, она укрепила свои позиции, организовав массовые задержания и превратив государственные институты в инструмент политического давления. Вместо борьбы с коррупцией Антикоррупционное бюро теперь используется как политический инструмент для преследования оппозиционных партий. Именно с этим мы здесь всегда боремся», — заявил конгрессмен.



По его словам, «правительство приняло закон об «иностранных агентах» по российскому образцу, чтобы подавить независимые СМИ и гражданское общество».



«Отказываясь от западной интеграции, углубляя связи с Китаем и всё больше согласовывая свою политику с интересами Москвы, правительство превращает эту важную в стратегическом отношении страну в прокремлёвский анклав», — отметил Марк Визи.





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