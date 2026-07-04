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В Минобороны Грузии активно проходит неделя по командным и индивидуальным видам спортам
04.07.2026 17:59
Министерство обороны Грузии проводит неделю, посвященную раненым военным, которая насыщена разнообразными спортивными соревнованиями.
Спортивные мероприятия принимает Национальная академия обороны имени Давида Агмашенебели в Гори.
Раненые бойцы уже провели соревнования по настольному теннису, армрестлингу, в стрельбе из пневматического оружия и винтовок.
На соревнованиях присутствовали глава Национальной академии обороны бригадный генерал Мамия Балахадзе и начальник штаба Восточного командования полковник Бесик Небадзе. Они наградили победителей золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
В рамках недели всего пройдут 10 индивидуальных и 3 командных соревнования, также включающих тяжелую атлетику, плавание, греблю на тренировочных тренажерах, стрельбу из лука, толкание ядра и метание диска, пара регби, пара баскетбол и пара волейбол.
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